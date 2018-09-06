ЦУП имел право поручить космонавтам заделать дыру в "Союзе", заявил эксперт

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский Центр управления полетами имел право поручить космонавтам заделать отверстие в корабле "Союз МС-09" несмотря на возражение командира Международной космической станции американского астронавта Эндрю Фойстела, поскольку нес ответственность за этот корабль в рамках договоренностей, рассказала РИА Новости кандидат юридических наук, эксперт по международному космическому праву, правовому сопровождению международных коммерческих космических проектов, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО МИД России Мариам Юзбашян.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты направились залить отверстие герметиком, но командир экипажа американский астронавт Эндрю Фойстел в ходе переговоров с Землей выразил мнение, что вместо спешки, лучше подождать следующего дня, дать специалистам подумать. В подмосковном ЦУПе решили действовать сразу и космонавты успешно загерметизировали отверстие.

"Согласно Меморандуму о взаимопонимании между НАСА и Российским космическим агентством, корабль "Союз МС-09" относится к категории орбитальных элементов, предоставляемым российской стороной. С международно-правовой точки зрения это означает осуществление Россией юрисдикции и контроля над кораблем "Союз МС-09". Более того, межправительственное соглашение по МКС также предусматривает, что каждый партнер несет обязанности по обеспечению устойчивого функционирования элементов, которые он предоставляет", — сказала эксперт в интервью агентству в преддверии первой конференции ООН по космическому праву и космической политике, которая пройдет в Москве с 11 по 13 сентября

"Вероятнее всего, именно исходя из этого российская сторона приняла решение о незамедлительных действиях российских космонавтов по устранению повреждения "Союза МС-09", — добавила Юзбашян.

В то же время, отметила она, все члены экипажа станции должны соблюдать Кодекс поведения экипажа МКС, выполнять приказы командира, являющегося для них высшим должностным лицом и осуществляющего управление на орбите.

В целом, пояснила Юзбашян, деятельность космонавтов на орбите регулируется большим количеством различных документов и правил. "При принятии конкретных решений по различным нештатным ситуациям следует руководствоваться всей совокупностью применимых норм, правил и процедур", — рассказала она.