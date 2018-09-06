Расследование причины появления дыры в "Союзе" закончат в пятницу

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" должна завершить расследование причин появления отверстия от сверла в космическом корабле "Союз МС-09" в пятницу, а в понедельник представить отчет генеральном директору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее госкорпорация объявила, что итоги расследования будут представлены общественности в середине сентября.

"Комиссии поручено в течение двух дней выяснить причину произошедшего, а к понедельнику представить отчет Дмитрию Рогозину", — сказал собеседник.

Он, правда, уверен, что к пятнице работа комиссии не завершится и специалистам предстоит работать в выходные дни.

Внутренняя комиссия состоит в основном из представителей Завода экспериментального машиностроения, который входит в РКК "Энергия" и непосредственно занимается производством космических кораблей, пояснил источник.

Причина не установлена

Комиссия начала работу в понедельник. Она проводит ежедневные совещания в РКК "Энергия" в первой половине дня, а во второй – специалисты работают на местах – непосредственно в цехах.

Версия комиссии о том, что отверстие было сделано в цехе общей сборки, ранее рассматривавшаяся как основная, было отвергнуто на совещании в среду. Взамен нее были предложены новые версии, поэтому помимо цеха общей сборки, проверки начали проводиться в других цехах, где заготавливаются детали, шьется внутренняя обшивка корабля и т.д.

"Работа предприятия практически парализована. Все производственные цеха проверяются, руководители постоянно находятся на совещаниях", — рассказал собеседник.

Новые версии

Среди изученных комиссией документов, нет ни одного, который указал бы на причину возникновения отверстия.

"Комиссия изучила документы по производству корабля "Союз МС-09" и не нашла в них упоминания работ, которые могли бы стать причиной появления отверстия. При этом понятно, что оно появилось уже на итоговом этапе производства, как минимум после внутренней покраски изделия", — пояснил РИА Новости другой источник.

По его словам, комиссией рассматривается две основные версии. Во-первых, либо специалист хотел осуществить в корабле какую-то работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен был контролировать работу, пошел с ним на сговор и не внес в журнал никаких записей о проведенных работах. Во-вторых, мог действовать одиночка, который специально проник в корабль. Его намерения неизвестны. "Вторая версия поднимает много вопросов относительно качества работы службы безопасности предприятия", — отметил собеседник.