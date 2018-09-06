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Астронавты продолжат летать на "Союзах" до весны 2020 года, заявил источник

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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗапуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур. Архивное фотоЗапуск РН «Союз-2.1А» С ТГК «Прогресс МС-09» с космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зарубежным партнерам России по Международной космической станции предстоит пользоваться космическими кораблями "Союз" для полетов на орбиту минимум до весны 2020 года, прежде чем они смогут пересесть на американские корабли, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Российский космический корабль Союз на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Отверстие в обшивке "Союза" появилось на этапе сборки, сообщили источники
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что контрактные обязательства России по доставке американских астронавтов на МКС будут завершены весной 2019 года.

"Полеты зарубежных астронавтов на российских кораблях "Союз-МС", вероятнее всего, продлятся по весну 2020 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это следует из графика как уже утвержденных экипажей кораблей "Союз", так и планов первых пилотируемых полетов частных американских кораблей Crew Dragon и CST-100 Starliner. Первые экипажи, согласно утвержденному графику, смогут отправиться на МКС уже в апреле и середине 2019 года.

Сроки выполнения вторых пилотируемых полетов не называются, но, вероятнее всего, это состоится не раньше середины 2019 года, говорит специалист.

"После этого НАСА рассчитывает начать регулярные полеты новых кораблей к МКС. Однако имеющийся график выглядит излишне оптимистично, что, кстати, имело место на протяжении всей разработки новых кораблей в Boeing и SpaceX. Высокой остается вероятность дальнейшего сдвига в графике сборки и испытательных полетов кораблей", — отметил он.

Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
В США сертифицировали российские двигатели РД-180 для пилотируемых полетов
Сейчас международные экипажи утверждены до весны 2020 года.

Помимо международных экипажей, которые проходят подготовку к полету в этом и начале 2019 года, в экипаж "Союз МС-13" включены европейский астронавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган. В октябре следующего года на "Союз МС-15" с российскими космонавтами отправится американский астронавт Кристофер Кэссиди.

В марте 2020 года на "Союз МС-16" запланирован полет американского астронавта Томаса Маршбёрна и японского астронавта Соити Ногути.

Полеты американских астронавтов на период с 2019 года будут осуществляться в рамках контракта Boeing с РКК "Энергия" в рамках погашения задолженности российской компании, пояснил собеседник.

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