Обсерватория NASA сняла яркую вспышку на Солнце

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Национальное космическое агентство США опубликовало у себя в Instagram видео, на котором удалось запечатлеть вспышку на Солнце.

Публикация от NASA (@nasa) 2 Сен 2018 в 5:54 PDT

Ролик был снят Обсерваторией солнечной динамики, которая сумела уловить яркую вспышку и вырывающийся огненный шар.

Агентство использует обсерваторию для наблюдения за влиянием солнечного излучения на земную атмосферу. Сотрудники также изучают изменения солнечной активности и эффект, который они оказывают на работу различных технологических систем на Земле.

Как отмечается в подписи к публикации, видео представляет собой ускоренную версию двухчасовой записи, когда заряженные частицы поднимаются вверх и скручиваются, прежде чем вернуться обратно к поверхности Солнца. При наиболее ярких вспышках плазма может подниматься от поверхности Солнца на высоту, которая несколько раз превышает диаметр Земли.