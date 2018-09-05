В Татарстане открылся первый в России музей археологического дерева

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Первый в России музей археологического дерева "Татарская слободка" открылся в среду на острове-граде Свияжск в Татарстане в рамках Казанского форума по межкультурному диалогу.
На основе данных археологических исследований, в целях сохранения уникальных экспонатов в 2014 году была принята концепция создания музея археологии дерева, предусматривающая устройство защитного сооружения археологической зоны. Сооружение на берегу Волги, где разместился музей, построено Татарским специальным научно-реставрационным управлением. Музеефикацией объекта занимались Институт археологии имени А.Х. Халикова, Казанский федеральный университет и Центр музейного проектирования.
"Мы с вами открываем новый музей, ничего подобного я не видел. Нам удалось экспонаты поднять и обеспечить их сохранность. Все это сделали наши специалисты, ученые. Несколько музеев в мире таких, в России – первый", — сказал госсоветник Татарстана, председатель попечительского совета фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев на открытии музея.
В церемонии открытия также приняли участие первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, директор знаменитого шведского морского музея Ваза Магнус Олафссон.
Важной частью экспозиции является 21-метровое анимационное панно "Свияжск XVII века" с реконструкцией облика и бытовой жизни города на основе исторических источников. Оно выполнено как монументальное художественное произведение, соединяющее традиционные техники изобразительного искусства, анимацию и компьютерные технологии. В технике перекладной и покадровой анимации представлены 450 персонажей, которые задействованы в 120 бытовых сценах. В экспозиции использовано 20 мониторов, сопровождающих тематические разделы музея.