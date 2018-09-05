В Татарстане открылся первый в России музей археологического дерева

КАЗАНЬ, 5 сен — РИА Новости. Первый в России музей археологического дерева "Татарская слободка" открылся в среду на острове-граде Свияжск в Татарстане в рамках Казанского форума по межкультурному диалогу.

В 2010 году в Свияжске при содействии республиканского фонда "Возрождение" начались масштабные реставрационные работы и археологические исследования. При работах по берегоукреплению был открыт редкий комплекс средневековой деревянной жилой застройки, сохранившийся во "влажном" культурном слое. Были обнаружены остатки зданий и улиц XVI-XVIII веков, хорошо сохранилась органика – ткань, одежда, материал из дерева. Изучение уникальной по сохранности археологической древесины дало новое представление о градостроительной культуре, строительных традициях и технологиях, городском быте этого периода.

На основе данных археологических исследований, в целях сохранения уникальных экспонатов в 2014 году была принята концепция создания музея археологии дерева, предусматривающая устройство защитного сооружения археологической зоны. Сооружение на берегу Волги, где разместился музей, построено Татарским специальным научно-реставрационным управлением. Музеефикацией объекта занимались Институт археологии имени А.Х. Халикова, Казанский федеральный университет и Центр музейного проектирования.

"Мы с вами открываем новый музей, ничего подобного я не видел. Нам удалось экспонаты поднять и обеспечить их сохранность. Все это сделали наши специалисты, ученые. Несколько музеев в мире таких, в России – первый", — сказал госсоветник Татарстана, председатель попечительского совета фонда "Возрождение" Минтимер Шаймиев на открытии музея.

В церемонии открытия также приняли участие первый заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, директор знаменитого шведского морского музея Ваза Магнус Олафссон.

Экспозиции музея оснащены самым современным мультимедийным оборудованием. Экспозиция включает основной экспозиционный зал, центральную часть – археологический раскоп и экспозицию открытого хранения. В раскопе на площади 900 квадратных метров воссоздается реальное расположение деревянной городской застройки середины XVI-XVIII веков. По его периметру в витринах располагается экспозиция из трех разделов: средневековое деревянное зодчество, реставрация и консервация археологических артефактов, занятия и быт населения посада Свияжска XVI-XVII веков. В музее размещено 40 деревянных построек. Большой интерес представляет коллекция экспонируемых изделий из лыка, дерева, кожи, ткани и других органических материалов. Вне экспозиции располагаются фонды с открытым хранением 2,4 тысячи изделий деревянной застройки. На территории России аналогов подобного показа археологических древностей пока не существует.

Важной частью экспозиции является 21-метровое анимационное панно "Свияжск XVII века" с реконструкцией облика и бытовой жизни города на основе исторических источников. Оно выполнено как монументальное художественное произведение, соединяющее традиционные техники изобразительного искусства, анимацию и компьютерные технологии. В технике перекладной и покадровой анимации представлены 450 персонажей, которые задействованы в 120 бытовых сценах. В экспозиции использовано 20 мониторов, сопровождающих тематические разделы музея.

Другие новости региона читайте здесь >>