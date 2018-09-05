"Роскосмос" планирует усилить контроль над отраслью

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профильная комиссия правительства России одобрила законопроект, усиливающий государственный контроль за стратегическими предприятиями, относящимися к "Роскосмосу", соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Эту меру анонсировал Дмитрий Рогозин, едва придя на должность главы госкорпорации.

Проект закона предполагает усилить госконтроль за работой организаций, имеющих стратегическое значение для ОПК и безопасности страны, а также уточнить "порядок определения позиции акционера как по акциям, находящимся в собственности госкорпорации "Роскосмос", так и по акциям, находящимся в собственности РФ". Детали не уточняются.

Кроме того, предполагается расширить перечень организаций, "которые могут относиться к организациям госкорпорации "Роскосмос"". Детали вновь не приводятся.

Также предлагается снять "ограничение полномочий госкорпорации "Роскосмос" по созданию коммерческих организаций".

Далее законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.