Источники объяснили появление отверстия в "Союзе"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Комиссия РКК "Энергия" полагает, что отверстие от сверла в "Союзе МС-09", которое привело к утечке воздуха на МКС, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в Королеве. Об этом рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из них, внутренняя комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному кораблю. В ней есть лист со всеми нарушениями, которые выявили в ходе производства или испытаний, и документы по их устранению.

Другой собеседник агентства уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку пытались заделать его еще на Земле. Он пояснил, что, когда корабль был на финальном этапе сборки, отверстие заполнили специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник не уточнил.

Еще один источник рассказал РИА Новости, почему невозможно было бы просверлить какое-то отверстие на Байконуре. По его словам, вокруг корабля на Байконуре всегда толпа специалистов обеспечения и контролеров, поэтому незаметно никто не мог ничего просверлить.

Версию того, что отверстие могли сделать сами космонавты, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.

"Расследование должно быть открытым"

Как считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, ситуацию с "Союзом" не сильно скажется на желании космических туристов и астронавтов других стран летать на российских кораблях

"Нужно просто объяснить, что случился брак. Если "Роскосмос" даст объективную информацию, то эта ситуация никак не повлияет. А когда дают ложную информацию, теряется доверие, кажется, что от тебя что-то скрывают", — выразил свое мнение Моисеев.

По его словам, причиной утечки воздуха на Международной космической станции мог стать брак при производстве корабля "Союз МС-09".

"Грамотный инженер в первую очередь смотрит, где и какие неполадки имеются при производстве, при изготовлении техники, и уж если там вообще никаких вероятностей не осталось, что это не производственная причина, только тогда начинает рассматривать вероятность столкновения с чем-либо и внешних воздействий", — пояснил Моисеев РИА Новости.

Сейчас пилотируемые полеты в космос на регулярной основе могут осуществлять только Россия и Китай. США разрабатывает сразу несколько пилотируемых кораблей, но их тестовые полеты состоятся только в следующем году.

Главная проблема в кадрах

Таким образом, на Международную космическую станцию российских космонавтов и астронавтов других стран доставляют только российские "Союзы". Российские корабли также используются для полетов космических туристов и краткосрочных полетов граждан третьих стран.

В свою очередь, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин затруднился оценить вероятность появления отверстия в корабле "Союз" при производстве.

По его словам, главной проблемой российской ракетно-космической отрасли является "мотивация и подготовка кадров".

"Речь обо всех уровнях производства — от рабочих, до контролеров и руководства предприятий. Решать кадровую проблему сложнее и дольше всего. Если аварии ракет сразу видны, всем все понятно, что делать, то все, что связано с авариями спутников или нештатными ситуациями на пилотируемых кораблях, это не так на виду, их существование пролонгировано по времени, поэтому и поиск ответственных и разбор полетов занимают больше времени", — сказал эксперт.

Утечка воздуха на станции

Главное, по его словам, "чтобы расследование было публичным, чтобы сор не заметали под ковер".

Об утечке воздуха на МКС сообщили в ночь на четверг. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.По словам Рогозина, комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором нашли утечку воздуха, при производстве или в космосе.

Кроме того, все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак после утечки воздуха.