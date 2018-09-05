Ученые научились предсказывать появление деменции за десять лет

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Ученые из Дании научились предсказывать развитие деменции за десять лет до ее появления — на основе возраста, пола и различия в генах. Их исследование опубликовано в журнале Canadian Medical Association Journal.

Деменция — одна из главных причин потери трудоспособности в старческом возрасте. Единственный способ побороть заболевание — это его профилактика, которая снижает воздействие факторов, вызывающих его развитие.

К ним относятся возраст, пол, а также различия в гене, кодирующем белок Аполипопротеин E. С точки зрения возраста, чем старше становится человек, тем больше вероятность того, что у него разовьется деменция. Что касается пола, то болезнью Альцгеймера, которая является причиной 60-70% деменций, чаще страдают женщины. Аполипопротеин E существует в трех основных формах — APOE2, APOE3 и APOE4. Последняя форма напрямую связана с риском болезни Альцгеймера, так как вызывает накопление остатков липопротеинов в человеческом мозге.

Для своего исследования ученые проанализировали данные 104 537 пациентов с деменцией. Они обнаружили, что комбинирование возраста пола и вариации в гене APOE помогает определить группы людей с наибольшим риском заболевания.

По их словам, для женщин и мужчин в возрасте 60 лет с генотипом APOE4 риск развития деменции составляет семь и шесть процентов соответственно. Для возрастной категории 70 лет — 16 и 12 процентов, а для 80-летних — 24 и 19 процентов.

Ученые считают, что их исследование позволяет спрогнозировать появление деменции за десять лет до ее возможного начала. Таким образом, можно будет заранее предпринять меры по профилактике этого заболевания.

"Мы подсчитали, что около трети случаев деменции можно было предотвратить. Своевременное вмешательство и устранение таких факторов риска, как курение, депрессия, лечение гипертонии, диабета, ожирения и потери слуха может задержать или предотвратить развитие заболевания. Если мы сможем определять людей из группы риска, то, проводя целенаправленную профилактику, предупредим начало болезни", — рассказала профессор Рут Фрикке-Шмидт, участвовавшая в исследовании.