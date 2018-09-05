Названа смертельная опасность обезболивающего

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50 процентов, свидетельствует исследование датских ученых на сайте медицинского журнала British Medical Journal.
Также ученые сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие. В итоге оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен. Кроме того, использовавшие для болеутоления диклофенак пациенты в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.
Диклофенак — анальгетик, входящий в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения. В России это лекарство продается без рецепта врача.