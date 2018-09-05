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Источник объяснил, как в "Союзе" оказалась дыра

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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевРоссийский космический корабль Союз на фоне нашей планетыРоссийский космический корабль Союз на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" склоняется к мнению, что отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", ставшее причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.

Российский космический корабль Союз на фоне Земли. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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"Комиссия, которая продолжает изучать причины произошедшего, склоняется к мнению, что отверстие было сделано в бытовом отсеке корабля "Союз" еще на этапе изготовления космического корабля в сборочном цехе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному Заводом экспериментального машиностроения (входит в состав РКК "Энергия") кораблю. В книге собраны все замечания, выявленные в ходе производства или испытаний космического корабля в контрольно-испытательном стенде, а также заверенные документы по их устранению. "Ищется конкретное замечание по просверленному отверстию и меры принятые по его устранению", — пояснил собеседник.

Другой собеседник уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мер укомплектован оборудованием, отверстие было заделано специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник при этом пояснить не смог.

Российский космический корабль Союз на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Психически неустойчивый космонавт мог просверлить дыру в МКС, заявили в ГД
Невозможность какого-либо сверления корабля на Байконуре пояснил РИА Новости еще один источник. "Это операция, не предусмотренная документацией. На полигон (космодром Байконур – ред.) корабль должен поступать в готовом и укомплектованном виде, и там его только испытывают. Если возникает необходимость подобного рода работы, то ее оформляют соответствующим техническим решением, которое согласовывают с головной фирмой. Естественно, под "бумажкой" собирают кучу подписей и набегает не меньшая куча контролеров. Допустить что кто-то нештатно сверлил корабль на Байконуре – конечно, можно, но это сложно сделать в реальности, так как это должен делать одиночка, а там корабль без присмотра никогда не остается", — сказал собеседник.

По его словам, при каждой работе вокруг корабля на Байконуре находится толпа специалистов обеспечения и контролеров. "Запустить токаря внутрь и всем уйти – такого не может быть в принципе", — отметил источник.

Версию того, что отверстие могло быть сделано космонавтами на орбите, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.

Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Рогозин заявил, что обшивку "Союза" могли просверлить в космосе
Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. 30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.

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