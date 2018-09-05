Источник объяснил, как в "Союзе" оказалась дыра

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" склоняется к мнению, что отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", ставшее причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС), появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли.
По его словам, сейчас комиссия изучает книгу с замечаниями, которая имеется по каждому выпущенному Заводом экспериментального машиностроения (входит в состав РКК "Энергия") кораблю. В книге собраны все замечания, выявленные в ходе производства или испытаний космического корабля в контрольно-испытательном стенде, а также заверенные документы по их устранению. "Ищется конкретное замечание по просверленному отверстию и меры принятые по его устранению", — пояснил собеседник.
Другой собеседник уточнил, что некоторые сотрудники на предприятии знали об отверстии, поскольку устраняли его еще на Земле при сборке. Он пояснил, что на финальной стадии сборки, когда корабль уже был в значительной мер укомплектован оборудованием, отверстие было заделано специальным клеем. Вносились ли эти работы в лист замечаний, собеседник при этом пояснить не смог.
По его словам, при каждой работе вокруг корабля на Байконуре находится толпа специалистов обеспечения и контролеров. "Запустить токаря внутрь и всем уйти – такого не может быть в принципе", — отметил источник.
Версию того, что отверстие могло быть сделано космонавтами на орбите, отвергли как маловероятную все три собеседника агентства.
Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. 30 августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Впоследствии Рогозин заявил, что комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе.