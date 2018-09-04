В Звездном городке космонавты из ОАЭ начали подготовку к полету на МКС

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Два гражданина ОАЭ приступили к подготовке к полету на Международную космическую станцию в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в подмосковном Звездном городке, сообщается на сайте центра.

"Сегодня в ЦПК начинается подготовка представителей ОАЭ в качестве участников космического полета на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС" на российский сегмент МКС в апреле 2019 года. К подготовке в Центре приступят два кандидата", — говорится в сообщении. Кандидаты были отобраны главной медицинской комиссией, заседание которой состоялось в ЦПК в конце августа.

К тренировкам приступил пилот армии ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури и проходящий службу в Вооруженных силах ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Общая программа подготовки участника космического полета ОАЭ и его дублера предусматривает подготовку по системам МКС и корабля "Союз", комплексную и медико-биологическую подготовку с регулярными физическими занятиями. За время обучения также запланированы тренировки по действиям экипажа в экстремальных условиях и ситуациях, полеты на Ил-76МДК с воспроизведением режимов невесомости. Основная часть подготовки будет проводиться на базе ЦПК. Программа обучения завершится экзаменационными комплексными тренировками в составе экипажа и предстартовой подготовкой на Байконуре, говорится на сайте центра.

Полет первого представителя ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12", возвращение запланировано с экипажем корабля "Союз МС-10".