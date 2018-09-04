В НАСА не комментируют выводы "Роскосмоса" о причинах инцидента на МКС

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США не комментируют предварительные выводы комиссии Роскосмоса о причинах утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).

Утечку воздуха обнаружили на МКС 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

"Роскосмос сформировал государственную комиссию для проведения дальнейшего анализа возможной причины утечки. Пожалуйста, обращайтесь к ним за деталями", — заявили РИА Новости в пресс-службе НАСА в ответ на просьбу прокомментировать предварительные выводы комиссии.

В понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что комиссия изучает, было ли воздействие на обшивку пристыкованного к МКС корабля "Союз", в котором произошла утечка воздуха, производственным браком или преднамеренным действием, узнает, кто это сделал. По его словам, проверяется "версия земная", но есть и версия о преднамеренном воздействии в космосе, так как "там несколько попыток воздействия сверлом".