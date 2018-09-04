В Подмосковье впервые за 40 лет обнаружили редкую бабочку-колибри

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Редкую бабочку-колибри впервые за более чем 40 лет обнаружили экологи в городском округе Шатура во время мониторинга редких видов флоры и фауны, сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Экологи природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны по заказу Минэкологии, зафиксировали в городском округе Шатура большехоботника звездчатого, или обыкновенного языкана, — редкую для Подмосковья бабочку из группы бражников, занесенную в Красную книгу Московской области", — говорится в сообщении.

В последний раз этот вид был обнаружен на территории Московской области более чем 40 лет назад, однако впервые зафиксирован он был в регионе еще во второй половине XIX века, отметили в пресс-службе.

Бабочка очень своеобразна, и при первом рассмотрении ее нередко сравнивают с птицами колибри, так быстро она машет крыльями и так же, как они, зависает над цветком на несколько секунд и пьет его нектар. В садах бабочки быстро порхают над клумбами с цветами, предпочитая флоксы и циннии, почему-то оставаясь равнодушными к кустам роз, опускают внутрь цветков тонкий длинный хоботок и, напившись, стремительно улетают, пояснили в пресс-службе.

Передние крылья бабочки серые, с темными поперечными линиями, задние — ярко-оранжевые. На конце брюшка по бокам кисточки, отдаленно напоминающие птичий хвост, что также усиливает сходство с колибри, уточнили в пресс-службе.

"Бабочка способна летать со скоростью до 50 километров в час, это позволяет ей преодолевать очень большие расстояния и быстро перелетать с одного растения на другое, одно насекомое в солнечный день опыляет за минуту до 30 цветков", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, слова которого приводятся в сообщении.

Для более эффективного сохранения этого редкого вида бабочки-колибри в Минэкологии рассматривают создание особо охраняемой природной территории на юге и востоке области, добавили в ведомстве.