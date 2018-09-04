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РИА Наука
РИА Наука

В Госдуме прокомментировали ситуацию с утечкой воздуха на МКС‍

Сюжет:
Утечка воздуха на МКС (28)
(обновлено: 17:02 04.09.2018)
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© Фото : Роскосмос / Олег АртемьевКорабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС-56/57Корабль Союз МС-09 c членами экипажа МКС-56/57
© Фото : Роскосмос / Олег Артемьев
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев допустил, что дыру в пристыкованном к Международной космической станции корабле "Союз МС-09" мог просверлить психически неустойчивый член экипажа МКС.

Фотография с Международной космической станции. Архивное фото
© REUTERS / NASA/ astro_ricky
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"Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо", — заявил парламентарий.

По его словам, перед отправкой космонавта на МКС опытные специалисты проводили жесточайший психологический отбор. Он отметил, что сейчас уровень этой службы снизился.

При этом собеседник агентства призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии.

Космонавт отметил, что на борту МКС есть все необходимое для того, чтобы просверлить такое отверстие. При этом, несмотря на то, что космонавты постоянно поддерживают связь с Землей, круглосуточное наблюдение за их работой не ведется.

"Дай бог, чтобы это был производственный брак, хотя это тоже очень печально, такого не было за всю историю "Союзов", — подчеркнул Сураев.

"Воздействие неуверенной рукой"

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о проверке версии преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля "Союз".

МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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Он подчеркнул, что обшивку пытались повредить несколько раз. При этом он подчеркнул, что это было сделано неуверенной рукой.

Глава "Роскосмоса" не исключил, что пробоина могла возникнуть в результате технологической ошибки. Кроме того, могло произойти скольжение сверла по поверхности.

Однако вопрос, где проводились эти действия — на Земле или уже на орбите — остается открытым, резюмировал Рогозин.

Он заявил, что найти виновника утечки воздуха — "дело чести РКК "Энергия".

"Фамилию и имя хотелось бы узнать. И мы узнаем", — пообещал Рогозин.

Подготовка к вывозу на старт ракеты Союз-ФГ с космическим кораблем Союз-ТМА 19М. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Корабли "Союз" проверят на брак после утечки воздуха‍

По его словам, комиссия установила, что к повреждению "Союза" привел точно не метеорит. "Версию о метеорите мы уже отмели. Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано", — добавил глава "Роскосмоса".

Утечка воздуха на станции

Об утечке воздуха на МКС сообщили в ночь на четверг, 30 августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Первоначально считалось, что трещина возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Гусаров
Прежде чем высказать,такую глубокую мысль,надо хотя бы чуть-чуть думать...
16:39
04.09.2018
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publicistic
И никто не пишет список "подозреваемых" -
Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев (Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США).
Не хватает детектива, ведущего расследование в замкнутом пространстве.
16:35
04.09.2018
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