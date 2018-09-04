Психически неустойчивый космонавт мог просверлить дыру в МКС, заявили в ГД

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев не исключил, что дыру в пристыкованном к Международной космической станции корабле "Союз МС-09" мог просверлить психически неустойчивый член экипажа МКС, мечтающий скорее вернуться домой.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по выражению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

"Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ — совсем недостойный. Если это учудил космонавт, а этого исключать нельзя, то это совсем плохо. Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле. Был жесточайший психологический отбор, были психологи, выводы которых были очень весомыми. Сейчас уровень этой службы несколько снизился", — сказал Сураев во вторник РИА Новости.

При этом собеседник агентства призвал не обвинять кого-либо из членов экипажа МКС, пока не завершится расследование комиссии. Космонавт отметил, что на борту МКС есть все необходимое для того, чтобы просверлить такое отверстие. При этом, несмотря на то, что космонавты постоянно поддерживают связь с Землей, круглосуточное наблюдение за их работой не ведется.

"Дай бог, чтобы это был бы производственный брак, хотя это тоже очень печально – такого не было за всю историю "Союзов", — подчеркнул Сураев.