В России придумали отправлять туристов в стратосферу на шарах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разработчики российской туристической системы полетов в стратосферу запустили на высоту 25,7 километра на гелиевых шарах космический скафандр "Сокол" с манекеном "Валерой" внутри, говорится в пресс-релизе компании "Стратонавтика".

"Подъем осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, наполненных гелием. Парашютная посадка произошла в 50 километрах от точки старта. Этот запуск стал первым испытанием будущей туристической системы полетов в стратосферу", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости во вторник.

В путешествие в стратосферу манекен (он состоял из камеры вместо головы и датчиков, распределенных по скафандру), называемый внутри компании "Валерой", отправился из Николаевска в Волгоградской области. Видео полета транслировалось в прямом эфире.

В первом тестовом запуске проверялись система подъема кластерного стратостата, система отделения полезной нагрузки, показания температурных датчиков в различных частях скафандра, радиосвязь и управление.

"Все сработало хорошо, и теперь мы сможем создавать сборки, способные поднять человека в скафандре. Это не только дешевле использования больших стратостатов с герметичной капсулой, но и, по нашим расчетам, значительно надежнее", — приводятся в сообщении слова одного из основателей и главного инженера компании "Стратонавтика" Дениса Ефремова.

Следующим этапом проекта, говорится в пресс-релизе, компания видит создание системы жизнеобеспечения для скафандра, способной обеспечить безопасный подъем человека в стратосферу и парашютный спуск на землю.

"Стратонавтика" — молодая компания, ставящая целью пилотируемые полеты в стратосферу.