В России придумали отправлять туристов в стратосферу на шарах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Разработчики российской туристической системы полетов в стратосферу запустили на высоту 25,7 километра на гелиевых шарах космический скафандр "Сокол" с манекеном "Валерой" внутри, говорится в пресс-релизе компании "Стратонавтика".
В путешествие в стратосферу манекен (он состоял из камеры вместо головы и датчиков, распределенных по скафандру), называемый внутри компании "Валерой", отправился из Николаевска в Волгоградской области. Видео полета транслировалось в прямом эфире.
В первом тестовом запуске проверялись система подъема кластерного стратостата, система отделения полезной нагрузки, показания температурных датчиков в различных частях скафандра, радиосвязь и управление.
Следующим этапом проекта, говорится в пресс-релизе, компания видит создание системы жизнеобеспечения для скафандра, способной обеспечить безопасный подъем человека в стратосферу и парашютный спуск на землю.
"Стратонавтика" — молодая компания, ставящая целью пилотируемые полеты в стратосферу.