МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Производственный брак при изготовлении "Союза МС-09" не сильно скажется на желании космических туристов и астронавтов других стран летать на российских кораблях, но только если расследование причин будет открытым и достоверным, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В настоящее время пилотируемые полеты в космос на регулярной основе могут осуществлять только Россия и Китай. США разрабатывает сразу несколько пилотируемых кораблей, но их тестовые полеты состоятся только в следующем году. Таким образом, на Международную космическую станцию российских космонавтов и астронавтов других стран доставляют только российские "Союзы". Российские корабли также используются для полетов космических туристов и краткосрочных полетов граждан третьих стран. Например, в апреле 2018 года планируется краткосрочный полет на МКС гражданина ОАЭ. Обсуждается возможность длительного космического полета эмиратского космонавта и краткосрочный полет гражданина Бахрейна.

"Я не думаю, что сильно скажется (на доверии к полетам на "Союзах" со стороны туристов и иностранных астронавтов – ред.), если не будут говорить о диверсантах и страшной опасности. Нужно просто объяснить, что случился брак. Если "Роскосмос" даст объективную информацию, то эта ситуация никак не повлияет. А когда дают ложную информацию, теряется доверие, кажется, что от тебя что-то скрывают", — выразил свое мнение Моисеев.

Также он считает логичным шаг по проверке на наличие брака всех "Союзов", которые готовятся к полету.

"Это обычная вещь. Как только происходит неисправность такого уровня, проверяются все изделия. Понятно, что все это какая-то случайность, но срабатывает бюрократический механизм и раз есть такое явление, значит идет проверка всех возможных вариантов. Если помните, была такая ситуация, когда "Роскосмос" отозвал на проверку около 70 ракетных двигателей. Можно было рискнуть и запускать двигатели с другим припоем, но тогда пошли на убыточный шаг в целях обеспечения безопасности. Это как закон – если что произошло, необходимо проверить все аналогичные изделия", — сказал Моисеев.

Он также напомнил, что в авиации в случае ЧП приостанавливают полеты определенного типа самолета. "Это железное правило", — сказал эксперт.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказал, что Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проверит на наличие следов от сверла все находящиеся на хранении на космодроме Байконур и находящиеся в производстве в подмосковном Королеве космические корабли "Союз" и "Прогресс".

Перед этим другой источник рассказал РИА Новости, что причиной утечки воздуха в космическом корабле "Союз МС-09", пристыкованном к Международной космической станции, стало отверстие от сверла, закрытое клеем. Тридцатого августа в ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины обнаружены нефабричные следы клея.

Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, производственный брак мог возникнуть как на Земле, так и в случае саботажа на орбите.