Рогозин заявил, что обшивку "Союза" могли просверлить в космосе

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Комиссия "Роскосмоса" проверяет версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, заявил журналистам глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, комиссия установила, что к повреждению "Союза" привел точно не метеорит. "Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри", — заявил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" отметил, что проверяется версия халатности, допущенной при производстве. "Но есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом", — сказал он, отметив, что "воздействие было неуверенной рукой", поскольку сверло "скользило по поверхности".

"То есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста", — подчеркнул Рогозин.

"Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?" — задался вопросом глава "Роскосмоса".

Виновник установлен?

Рогозин заявил, что дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. По его словам, комиссия определит виновного. "Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем", — отметил глава "Роскосмоса".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией, заявил, что причина возникновения отверстия в корпусе "Союза" установлена, ответственный за это найден.

По словам другого источника, сотрудник, скорее всего, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", — сказал второй собеседник.

Утечка воздуха на МКС

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по выражению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером четверга российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

При этом источник отмечал, что при испытаниях на герметичность корабля на Земле и в течение двух месяцев его пребывания на орбите никаких проблем с герметичностью выявлено не было.

Расследование в РКК "Энергия"

В понедельник ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование по факту халатности при производстве космического корабля "Союз МС-09"..

Экипаж был готов

Кроме того, нештатную ситуацию расследует и специальная комиссия специалистов "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Дмитрий Рогозин ранее отметил, что экипаж МКС имел необходимые средства и был готов к устранению трещин в обшивке корабля.

В результате "профессиональных и хладнокровных" действий было установлено точное место "свища", через который уходил воздух из станции. Для его закрытия был использован ремкомплект, сообщил глава "Роскосмоса".

Дополнительные проверки не требуются

Роскосмос не планирует дополнительные проверки на герметичность кораблей "Союз" в связи с обнаружением микротрещины на пристыкованном к Международной космической станции "Союзе МС-09", заявил ранее исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

"Потому что та поверка на герметичность, которая уже была, является достаточной. Другое дело, что и этот корабль (на котором обнаружили трещину — ред.) её прошел. Другое дело, что, если это привязано к проблемам, которые возникли на Земле, то комиссия сейчас будет разбираться. Если его пробил метеорит, то дополнительные проверки на герметичность делать смысла нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

При этом Крикалев отметил, что рассматривается возможность установки второй заплатки на микротрещине, образовавшейся на пристыкованном к Международной космической станции российском корабле "Союз".

"Всё нормально. Сама технология заделки дыры — многоступенчатая, и главная ступень была сделана вчера, на дыру поставили заплатку. Как раз на такие случаи у нас и американцев есть ремонтные комплекты, воспользовались тем, что есть у нас. Сделали, вчера проверили — дополнительных утечек никаких нет, давление не меняется. Для гарантии, как обычно, поверх нормальной существующей заплатки обсуждается, как поставить второй слой", — сказал он.