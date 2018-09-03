МЧС рассчитывает на запуск еще двух спутников мониторинга к концу года

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. МЧС рассчитывает, что к концу года будут запущены еще два спутника для космического мониторинга пожароопасной обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время МЧС использует оперативные данные дистанционного зондирования Земли от восьми российских и 10 зарубежных аппаратов. С начала года с помощью системы космического мониторинга получено, обработано и передано в регионы более 12 тысяч снимков по пожароопасной обстановке. До конца 2018 года запланирован запуск еще двух космических аппаратов серии "Канопус", — сказал собеседник агентства.

Вся работа по развитию системы космического мониторинга проводится в рамках реализации Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. Одно из ее направлений — расширение сети центров приема и обработки космической информации на базе Центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС.

Центры космического мониторинга принимают и обрабатывают снимки со спутников. Снимки ежедневно обрабатываются и передаются в субъекты, где выявляются случаи возгорания. Это позволяет получить информацию о происшествии на ранней стадии.

Сейчас центры космического мониторинга действуют в Москве, Красноярске, Владивостоке, Вологде и Мурманске. К началу 2019 года еще один откроют в Арктическом спасательном центре Дудинка Красноярского края. К 2020 году планируется создание аналогичного центра на Чукотке в Анадыре. Увеличение числа центров приема космической информации позволит принимать данные со всех космических аппаратов, которые использует в интересах МЧС.

Кроме того, запланировано дооснащение станций новым оборудованием. Благодаря этому увеличится частота поступления данных космического мониторинга с четырех до восьми раз в сутки.

"Благодаря моделированию обстановки и заблаговременному доведению информации до органов власти удается минимизировать последствия этих природных явлений", — привел собеседник слова министра МЧС Евгения Зиничева.