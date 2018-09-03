МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. МЧС рассчитывает, что к концу года будут запущены еще два спутника для космического мониторинга пожароопасной обстановки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вся работа по развитию системы космического мониторинга проводится в рамках реализации Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. Одно из ее направлений — расширение сети центров приема и обработки космической информации на базе Центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС.
Центры космического мониторинга принимают и обрабатывают снимки со спутников. Снимки ежедневно обрабатываются и передаются в субъекты, где выявляются случаи возгорания. Это позволяет получить информацию о происшествии на ранней стадии.
Кроме того, запланировано дооснащение станций новым оборудованием. Благодаря этому увеличится частота поступления данных космического мониторинга с четырех до восьми раз в сутки.
"Благодаря моделированию обстановки и заблаговременному доведению информации до органов власти удается минимизировать последствия этих природных явлений", — привел собеседник слова министра МЧС Евгения Зиничева.