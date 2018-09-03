МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США не способны разработать ракетный двигатель с качеством и ценой российского, убежден глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Несмотря на то массированное давление, которое испытывают заказчики на территории США со стороны правящего класса, конгресса, различных заявлений, покойный (сенатор Джон) Маккейн отличался подобного рода выпадами против такого рода операций, тем не менее альтернативы в США до сих пор не создано", — отметил он.
В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.
В США в настоящее время запуски миссий НАСА и коммерческих спутников осуществляют три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy соответственно.