Рогозин: США не могут соперничать с Россией по качеству ракетных двигателей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США не способны разработать ракетный двигатель с качеством и ценой российского, убежден глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"США — это высокотехнологичная держава, но они не могут создать эти двигатели настолько эффективными по соотношению качества и цены", — сказал Рогозин журналистам.

"Несмотря на то массированное давление, которое испытывают заказчики на территории США со стороны правящего класса, конгресса, различных заявлений, покойный (сенатор Джон) Маккейн отличался подобного рода выпадами против такого рода операций, тем не менее альтернативы в США до сих пор не создано", — отметил он.

В конце июля российский НПО "Энергомаш" (производитель двигателей) сообщил о заключении контракта на поставку еще шести двигателей РД-180 в США в 2020 году, также сообщалось, что НАСА и ВВС США сертифицировали российские ракетные двигатели РД-180 для полетов американских астронавтов в космос.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на 1 миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Примерно два года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил запрет до 2022 года. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.

В США в настоящее время запуски миссий НАСА и коммерческих спутников осуществляют три частные компании: ULA, Orbital ATK и SpaceX, флот которых составляют РН Atlas V, Delta IV и Delta Heavy, Antares, а также Falcon 9 и Falcon Heavy соответственно.