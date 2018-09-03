Рогозин анонсировал переговоры в Индии по поставкам ракетных двигателей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Делегация Роскосмоса в конце сентября направится в Индию, где обсудит вопросы космонавтики, включая поставку ракетных двигателей, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы знаем, что наши индийские коллеги развивают пилотируемую программу. Провели испытания системы автоматического спасения. В конце сентября мы направим нашу делегацию в Нью-Дели и будем там проговаривать эти вопросы. Вся номенклатура российского двигателестроения, за исключением самых современных работ, подлежит экспорту", — сказал он.