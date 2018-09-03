Комиссия выясняет происхождение отверстия на "Союзе", заявил Рогозин

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комиссия изучает, было ли воздействие на обшивку корабля "Союз", в котором произошла утечка воздуха, производственным браком или преднамеренным действием, узнает, кто это сделал, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, т.е. мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идёт скольжение сверла по поверхности",- сказал он.

"Дело чести РКК "Энергия" найти, кто это сделал. Что это: брак или преднамеренные действия?"- сказал он. По его словам, комиссия определит виновного.

"Фамилию и имя хотелось бы узнать, и мы узнаем", — отметил Рогозин.