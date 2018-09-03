Якутские и корейские ученые могут клонировать жеребенка древней лошади

ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Якутские и южнокорейские ученые не исключают возможности клонирования жеребенка древней лошади, туша которого была недавно обнаружена в Верхоянском районе Якутии, об этом РИА Новости заявил директор лаборатории-музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев.

Ценную находку недавно обнаружили в ходе русско-японской экспедиции ученых НИИ прикладной экологии Севера СВФУ, японского университета Киндай и компании Fuji TV.

В понедельник на встрече с руководителем научного центра, южнокорейским ученым Хванг Ву Сук ученые СВФУ объявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству, в том числе по клонированию жеребенка древней лошади, туша которого была обнаружена в батагайском котловане Верхоянского района.

"Сегодня в музее мамонта отобраны образцы туши древнего жеребенка, привезенного несколько дней назад из Верхоянского района. Сохранность туши животного уникальна. Мышечные ткани жеребенка достаточно хорошо сохранились, поэтому получены очень многообещающие образцы. Биологический возраст находки не менее тридцати тысяч лет. По предположению специалистов по лошадям, найденному жеребенку не больше 20 дней от роду. Действительно, видно, что зубы у него только начали прорезываться. По поводу клонирования жеребенка могу сказать, что вместе с профессором Хвангом мы сделаем все возможное, чтобы получить максимальный результат. Если в туше будет найдена живая клетка, благодаря большому опыту корейских коллег, думаем, что удастся получить клон древней лошади. Что касается вопросов клонирования мамонта, мы пока не готовы что-либо говорить об этом", — сообщил Григорьев.

Научный центр "Суам" ("Sooam Biotech Research Foundation") является одним из мировых лидеров в области клонирования животных. Хван Ву Сок на базе своего центра обучает студентов и сотрудников Северо-Восточного федерального университета, а также лично участвует в экспедициях по северной Якутии.

В прошлом году охотничий клуб "Байанай" города Якутска получил от центра двух клонированных щенят якутской лайки. На встречу с ученым привели донора и одного из клонов этой собаки.

Профессор Хван Ву Сок отметил, что всегда рад взаимодействовать с коллегами из СВФУ.

"Я благодарен Якутии за то, что здесь мои труды получили больше признания, чем в родной Южной Корее", — признался ученый собравшимся на встрече.

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