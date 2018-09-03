Двигатели для ракеты "Союз-5" построят без украинских комплектующих

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские комплектующие не будут использоваться в двигателе РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщил журналистам главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.

"Единственное, что изменится, у нас будут все российские поставщики. Украинской части кооперации в этом проекте нет", — сказал он.

Все привода в РД-171М, которые применялись на ракете "Зенит", будут заменены на привода, применяемые на двигателях РД-191 (используется на "Ангаре") разработки московского ЦНИИ АГ.