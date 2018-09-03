Многоразовую ракету "Ангара" могут создать на существующем двигателе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и двигателестроительное предприятие НПО "Энергомаш" обсуждают возможность модернизации существующего двигателя второй ступени для многоразовой ракеты "Ангара".

Об этом сообщил в понедельник на научной конференции в Москве главный конструктор ракет — заместитель генерального директора ЦНИИмаш, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

"Мы сейчас с руководством НПО "Энергомаш" находимся в переговорах на предмет того, какие возможны варианты для того, чтобы посмотреть, как этот двигатель может быть в многоразовости использован и, в том числе, входить в плотные слои атмосферы, претерпевая большие температурные нагрузки", — сказал он.

Речь о том, чтобы ракета на том же двигателе, на котором стартовала, могла бы приземлиться, как это делают ракеты SpaceX Илона Маска.

По словам Медведева, он с коллегами "в ближайшее время будут обращаться к руководству "Роскосмоса", чтобы нашим соответствующим предприятиям можно было бы сделать следующий шаг, то есть аванпроект".

"Хватит рисовать веселые картинки. Мы их десятилетиями рисуем. Наши учителя делали-делали, а мы с тех пор рисуем картинки", — констатировал он.