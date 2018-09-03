В "Роскосмосе" рассказали о реализации Маском советских разработок

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях, заявил главный конструктор России по средствам выведения (ракетам), заместитель генерального директора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, один из идеологов и главных конструкторов ракет семейства "Ангара" Александр Медведев.

"Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами", — сказал он на научной конференции в Москве.