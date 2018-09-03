На ракете "Энергия" снизят использование водородного топлива

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" в целях экономии средств снизит использование водородного топлива в новой сверхтяжелой ракете, сообщил главный конструктор пилотируемых комплексов, главный конструктор РКК Евгений Микрин.

"При разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса обязательно необходимо экономить средства, выделяемые на опытно-конструкторские работы. В связи с этим мы, в частности, отказались от компоновочной схемы ракеты "Энергия" и, соответственно, от разработки крупногабаритного кислородно-водородного блока второй ступени с маршевыми двигателями с тягой более 100 тонн. Переход к трехступенчатой схеме и использование водородного топлива в третьей ступени и разгонном блоке позволило снизить затраты на опытно-конструкторские работы, обеспечивают выполнение всех требований", — сказал он на научной конференции в Москве.