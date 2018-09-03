ОАЭ назвали имена первых космонавтов, один из которых отправится к МКС

ДОХА, 3 сен — РИА Новости. Руководство ОАЭ определило кандидатуры двух космонавтов, один из которых отправится в полет к Международной космической станции (МКС) в апреле 2019 года, сообщил в понедельник премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
В конце августа источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что главная медицинская комиссия Центра подготовки космонавтов отобрала годных по психофизическому состоянию к полету на Международную космическую станцию граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12". Обсуждается также организация длительной миссии на МКС для ОАЭ на срок около одного месяца.
После отбора кандидаты отправились в ОАЭ, где на национальном уровне были определены два космонавта — основной и дублирующий. В полет отправится только один из них. Кандидаты приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке ближе к середине сентября.
في إنجاز عربي جديد.. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية.. هزاع المنصوري وسلطان النيادي.. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي.. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا. pic.twitter.com/kvl2VHtw4u— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 3 сентября 2018 г.