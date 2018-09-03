ОАЭ назвали имена первых космонавтов, один из которых отправится к МКС

ДОХА, 3 сен — РИА Новости. Руководство ОАЭ определило кандидатуры двух космонавтов, один из которых отправится в полет к Международной космической станции (МКС) в апреле 2019 года, сообщил в понедельник премьер-министр ОАЭ правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Объявляем сегодня имена первых двух арабских космонавтов, которые полетят к МКС, — это Газаа аль-Мансури и Султан аль-Нияди. Газаа и Султан представляют всю арабскую молодежь и поднимут высоко планку чаяний эмиратских поколений", — отметил Аль Мактум.

В конце августа источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что главная медицинская комиссия Центра подготовки космонавтов отобрала годных по психофизическому состоянию к полету на Международную космическую станцию граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-12". Обсуждается также организация длительной миссии на МКС для ОАЭ на срок около одного месяца.

После отбора кандидаты отправились в ОАЭ, где на национальном уровне были определены два космонавта — основной и дублирующий. В полет отправится только один из них. Кандидаты приступят к тренировкам в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке ближе к середине сентября.