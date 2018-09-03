Росатом создал первый российский 3D-принтер, печатающий "с двух рук"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" разработали и изготовили первый отечественный 3D-принтер, позволяющий изготавливать те или иные детали одновременно из двух разных металлических порошков, что дает возможность улучшить характеристики требуемых изделий, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома холдинга "Атомэнергомаш".

Речь идет о так называемой двухлазерной системе селективного лазерного плавления (SLM-печать). По сравнению с однолазерной системой, производительность новой установки увеличена на 60%. "Теперь печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", — поясняется в сообщении.

Новый 3D-принтер создан специалистами из Института технологии поверхности и наноматериалов Государственного научного центра РФ "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в "Атомэнергомаш") и НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ).

Принтер создан по заказу индустриального партнера проекта – Уральского электрохимического комбината (УЭХК, также входит в состав ТВЭЛ), который так же, как и "НПО "Центротех", расположен в Новоуральске, где планируется создать основную производственную площадку в рамках развития в Росатоме аддитивных технологий (трехмерной печати).

"В рамках данного проекта в качестве опытного образца на установке будет изготовлен блиск турбины, лопатки которой составляют единое целое с диском ротора. Сам диск будет сделан из одного никелевого сплава, а лопатки – из другого. Подобная конструкция позволяет уменьшить массу рабочего колеса, увеличив его ресурс. Блиски применяются в авиационной промышленности при производстве высоконагруженных реактивных двигателей", — говорится в сообщении.

"Сложность создания деталей из двух материалов в том, что каждый из них на выходе должен обладать определенными свойствами, соответствуя при этом паспорту материала. Кроме того, на их стыке должно получиться еще одно свойство, которое бы тоже соответствовало определенным требованиям", – отметил заместитель генерального директора – директор института технологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ Владимир Береговский, слова которого цитируются в сообщении.

"Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий. В настоящее время проводится отработка режимов регенерации", – в свою очередь рассказал генеральный директор компании "РусАТ" (отраслевой интегратор Росатома по развитию аддитивных технологий; входит в состав ТВЭЛ) Алексей Дуб.