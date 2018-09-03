Росатом создал первый российский 3D-принтер, печатающий "с двух рук"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые госкорпорации "Росатом" разработали и изготовили первый отечественный 3D-принтер, позволяющий изготавливать те или иные детали одновременно из двух разных металлических порошков, что дает возможность улучшить характеристики требуемых изделий, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома холдинга "Атомэнергомаш".
Речь идет о так называемой двухлазерной системе селективного лазерного плавления (SLM-печать). По сравнению с однолазерной системой, производительность новой установки увеличена на 60%. "Теперь печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности одновременного использования двух лазеров установка позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", — поясняется в сообщении.
Новый 3D-принтер создан специалистами из Института технологии поверхности и наноматериалов Государственного научного центра РФ "НПО "ЦНИИТМАШ" (входит в "Атомэнергомаш") и НПО "Центротех" (Новоуральск, Свердловская область, входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ).
Принтер создан по заказу индустриального партнера проекта – Уральского электрохимического комбината (УЭХК, также входит в состав ТВЭЛ), который так же, как и "НПО "Центротех", расположен в Новоуральске, где планируется создать основную производственную площадку в рамках развития в Росатоме аддитивных технологий (трехмерной печати).
"В рамках данного проекта в качестве опытного образца на установке будет изготовлен блиск турбины, лопатки которой составляют единое целое с диском ротора. Сам диск будет сделан из одного никелевого сплава, а лопатки – из другого. Подобная конструкция позволяет уменьшить массу рабочего колеса, увеличив его ресурс. Блиски применяются в авиационной промышленности при производстве высоконагруженных реактивных двигателей", — говорится в сообщении.
"Сложность создания деталей из двух материалов в том, что каждый из них на выходе должен обладать определенными свойствами, соответствуя при этом паспорту материала. Кроме того, на их стыке должно получиться еще одно свойство, которое бы тоже соответствовало определенным требованиям", – отметил заместитель генерального директора – директор института технологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ Владимир Береговский, слова которого цитируются в сообщении.
"Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу, возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий. В настоящее время проводится отработка режимов регенерации", – в свою очередь рассказал генеральный директор компании "РусАТ" (отраслевой интегратор Росатома по развитию аддитивных технологий; входит в состав ТВЭЛ) Алексей Дуб.
Не так давно печать вещей на 3D принтерах казалась прекрасным и фантастическим "далёко". Но вот волшебные принтеры появляются в руках у все большего числа умельцев, а те все чаще печатают на них эксклюзивные модели: обувь, игрушки, копии сломанных деталей даже дома. Первыми кто предложил не строить, а печатать дома, были американцы, а вот назвать автора первого напечатанного дома сложно, так как многие компании присваивают эту "премьеру" себе. Зато известно, что в России первопроходцами был тандем компаний Apis Cor и ГК ПИК. Они напечатали первый дом по технологии мобильной 3D-печати в 2017 году в городе Ступино Московской области.
Даже если вся мировая стройиндустрия не перейдет на печать жилья, "прокачать" классическое домостроение помогут новые технологии и революционные стройматериалы. В частности, благодаря разработке Хенка Джонкерса из Делфтского технического университета, зданиям из бетона больше не будет страшно время, так как трещины в них будут ремонтироваться автоматически. Самовосстанавливающимся бетон становится потому, что при его изготовлении используют капсулы, содержащие бактерии и питательные вещества. Изначально эти бактерии неактивны, но если бетон треснул, то поступающая внутрь вода растворяет капсулы и вызывает бактерии к жизни. В процессе жизнедеятельности они вырабатывают известняк, он закупоривает трещины и возвращает бетону первозданный вид.
Стекло – материал хрупкий или все-таки прочный? Компания SolTech Energy из Швеции считает, что очень даже прочный, а поэтому изобрела уникальный стройматериал для кровли зданий – черепицу из стекла. Помимо эстетической прелести, такая кровля имеет еще ряд преимуществ. Например, она оснащена встроенными фотоэлементами, которые накапливают энергию солнечных лучей и позволяют использовать ее для отопления, работы электросетей или подогрева воды.
Гибкий бетон – еще одна сказка, ставшая явью. Воплотить ее в жизнь сумели ученые, работающие в сингапурской школе экологической инженерии NTU’s School of Civil and Environmental Engineering. Именно там разработали уникальную добавку в бетон, делающую его не только гибким и не скользким (плиты из такого бетона способны растягиваться на 5%), но еще куда прочнее своего классического собрата.
И еще один уникальный и очень дорогой строительный материал – прозрачный бетон. Его изобрели архитекторы из Венгрии, которые пытались дать зданиям дополнительное освещение изнутри. Для этих целей пришлось изменить внутреннее строение бетона, внедрить в его состав мелкозернистые композиционные материалы и стекловолокно. Кстати, такой бетон продают сразу в форме блоков.
Прогресс не стоит на месте, а инновационные стройматериалы используют и при строительстве монолитных домов. Например, здесь применяют так называемые пустотообразователи в виде кобиаксов (от английского cobiax – ред.). Технология состоит в том, что в межэтажные плиты перекрытия устанавливаются легкие полимеры, внутри которых пустота, а уже на них заливается бетон. На прочность и функционал самой плиты перекрытия это никак не влияет, просто бетон частично заменяется воздухом, а здание становится легче.
Компания Emerging Objects придумала инновационный материал, способный сократить использование кондиционеров для воздуха в жарких странах. Система называется Cool Brick, то есть холодные кирпичи, а печатают их на 3D-принтере.
Энергоэффективные бокситовые кирпичи могут охладить всю комнату за счет техники испарительного охлаждения.
Ну и самый неожиданный стройматериал инновационного поколения – грибы! Использовать мицелий (вегетативные части тела грибов) в домостроении догадалась компания Ecovative. Именно их постройка стала первым в мире доме из грибов, его размеры 3,6 на 2,1 метров. Грибы рассматриваются компанией как устойчивый и более экологически чистый материал, обладающий огнеустойчивостью и большей звукоизоляцией.
А вот умельцы из канадской компании CarbonCure Technologies предложили делать бетон из… углекислого газа путем связывания диоксида углерода. Сплошная польза – и выбросы от предприятий будут перерабатываться и дома строиться.
На Всемирной выставке "Экспо-2015" в Милане павильон Palazzo Italia сразил всех не только диковинным внешним видом, но и функционалом своей обшивки, которую прозвали "урбанистическим лесом". Дело в том, что ажурное кружево фасада сделано из особого цемента с биодинамическими элементами, который буквально засасывает вредные частицы воздуха. И очищает окружающую среду вокруг себя.