МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование по факту халатности при производстве космического корабля "Союз МС-09", в котором было обнаружено отверстие в корпусе, проделанное еще до его запуска в космос, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"(Внутренняя) комиссия проведет свое первое заседание сегодня. Это будет внутреннее расследование внутри РКК "Энергия"", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, нештатную ситуацию расследует и специальная комиссия специалистов "Роскосмоса", РКК "Энергия" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по выражению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак – просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером четверга российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.