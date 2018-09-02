Названы самые пьющие страны в мире

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ученые рассказали, какое количество выпитого алкоголя в день приходится на человека в разных странах мира. Соответствующие данные опубликованы в журнале Lancet.

Специалисты Университета Вашингтона и Фонда Билла и Мелиссы Гейтс проанализировали 1282 исследования, которые посвящены употреблению спиртного. Выяснилось, что в среднем по миру суточная порция потребления алкоголя составляет 0,73 "напитка" для женщин и 1,7 для мужчин (один "напиток" эквивалентен 100 миллилитрам красного вина либо 280 миллилитрам пива, либо 30 миллилитрам крепких спиртных напитков).

При этом самыми пьющими мужчинами в мире оказались румыны, которые потребляют в среднем 8,2 алкогольного напитка в день. Далее следуют жители Португалии и Люксембурга (по 7,2 порции), а также Литвы и Украины (по семь).

Среди женщин наибольшее количество выпитого алкоголя пришлось на Украину (4,2 напитка в сутки), далее в рейтинге следуют Андорра, Люксембург и Белоруссия (по 3,4), затем Швеция, Дания и Ирландия (по 3,1).

Также ученые назвали наиболее "трезвые" нации мира. Так, самый низкий показатель среди мужчин зафиксировали в Пакистане (0,0007), а среди женщин — в Иране (0,0003).