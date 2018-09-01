На территории Сколтеха откроется центр нейробиологии и нейрореабилитации

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи со студентами Сколковского института науки и технологий. 1 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи со студентами Сколковского института науки и технологий. 1 сентября 2018

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Центр нейробиологии и нейрореабилитации откроется в 2018 году на территории Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Соответствующая декларация подписана в субботу в рамках открытия нового кампуса института.

Документ подписали ректор Сколтеха Александр Кулешов, профессор Университета Южной Калифорнии Чарльз Лью и директор Института медицины и психологии им. В.Зельмана НГУ Александр Покровский. Центр нейробиологии и нейрореабилитации станет совместным проектом трех сторон.

"Центр будет расположен здесь, в Сколтехе. Он будет открыт, я думаю, скоро. Мы считаем, что в этом году", — сказал Лью РИА Новости.

Центр будет заниматься разработкой новых инструментов и методов для восстановления поврежденных или угасающих функций мозга, поддержания когнитивных функций здорового мозга. В нем также планируется развивать технологии борьбы с аутизмом, эпилепсией, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.

Негосударственный образовательно-исследовательский институт Сколтех был создан в 2011 году.