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Гены, предки и девочки. Ученые объяснили, что влияет на школьные оценки

(обновлено: 08:45 01.09.2018)
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© Depositphotos / yanlevШкольники на экзаменеШкольники на экзамене
© Depositphotos / yanlev
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Единый государственный экзамен сегодня на сто процентов определяет, в каком вузе будет учиться вчерашний школьник и поступит ли туда вообще. Как правило, больше шансов получить высокие баллы у детей, чьи родители были отличниками, утверждают ученые. Но генетические факторы и общий интеллект не играют в школьных успехах такой значительной роли, как предполагалось ранее.

Гены хороших и плохих оценок

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Генетики открыли 74 участка ДНК, связанных с отличной учебой
В мае 2016 года журнал Nature опубликовал статью, чьи авторы утверждали, что нашли участки ДНК, отвечающие за тягу к знаниям. Международная команда ученых, проанализировав около 300 тысяч индивидуальных геномов, идентифицировала 74 области в человеческой ДНК, предположительно влияющих на способность учиться и заниматься наукой.

Большая часть этих генетических вариаций находится в тех местах генома, которые у взрослого человека неактивны: они связаны с внутриутробным развитием мозга. Иными словами, после рождения что-либо менять уже поздно, и это плохая новость. А хорошая в том, что найденные вариации отвечают за незначительные различия в уровне успеваемости среди участников исследования, не более одного процента. Например, людям с отсутствующими "хорошими" версиями самого "влиятельного" участка ДНК требовалось примерно девять недель учебы, чтобы догнать тех, кому от природы достались две правильные копии этого сегмента.

По словам авторов работы, выявленные области ДНК не стоит считать "генами образования", в нашем геноме содержатся сотни тысяч, если не миллионы таких участков. Их роль до конца не установлена, и, судя по многочисленным исследованиям, на успехи в учебе окружающая среда влияет не меньше, чем генетика.

Не все определяет генетика

Участницы на фестивале близнецов Twins fest. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ученые: однояйцевые близнецы оказались молекулярными копиями друг друга
Чтобы понять вклад генетики и факторов внешней среды в академические успехи и уровень образования, правильнее всего провести масштабное исследование на близнецах, особенно на тех, которые выросли в разных семьях. В идеале чтобы один воспитывался рабочими, а второй был усыновлен университетскими преподавателями.

Но таких пар близнецов крайне мало, поэтому ученым приходится сравнивать успехи однояйцевых близнецов, имеющих сто процентов общих генов, и дизиготных двойняшек (только половина общих генов). Если по какому-то признаку однояйцевые близнецы больше похожи между собой, чем дизиготные, можно говорить о том, что это качество наследуется генетически.

Проведя масштабное анкетирование 6653 пар близнецов (2362 пары однояйцевых близнецов, 2155 пар двуяйцевых одного пола и 2136 пар двуяйцевых разного пола), британские ученые выяснили, что наследуемость экзаменационных оценок выше, чем наследуемость общего интеллекта, и составляет примерно 62 процента.

Иными словами, дети отличников, скорее всего, будут лучше учиться в школе, чем те, чьи родители получали тройки, и умственные способности здесь не играют особой роли. На первый план выходят личные качества, проблемы с поведением и самодисциплина. Кроме того, успехи школьников в учебе зависят от обстановки дома и в школе, а также от психологического самочувствия.

© Eva Krapohl and al. The high heritability of educational achievement reflects many genetically influenced traits, not just intelligence / PNAS October 21, 2014Вклад определенных параметров в наследуемость результатов экзаменов
© Eva Krapohl and al. The high heritability of educational achievement reflects many genetically influenced traits, not just intelligence / PNAS October 21, 2014
Вклад определенных параметров в наследуемость результатов экзаменов

Дети из благополучных семей раньше начинают читать и считать, даже если не посещают курсы раннего развития и подготовки к школе, подтверждают американские ученые. Согласно масштабному исследованию, в ходе которого проанализировали данные семи тысяч дошкольников, более чем в половине случаев успехи в учебе определяются социально-экономическим положением семьи, здоровьем и воспитанием.

Учись лучше, живи дольше

Первоклассники
© РИА Новости
Успеваемость ребенка в школе зависит от образования матери
Вообще, согласно сразу нескольким исследованиям, часто решающим фактором в уровне успеваемости становится атмосфера в семье. Как выяснили шведские ученые, дети, чьи родители страдают от депрессии, учатся в школе намного хуже более благополучных сверстников. Впрочем, по данным специалистов из Каролингского университета, есть и обратная зависимость — низкий средний балл в школе связан с повышенным риском развития психических расстройств и попыток суицида в будущем.

Ученые предполагают, что плохие школьные оценки не позволяют ученикам поступать в хорошие вузы, снижая уровень жизни, когда они становятся взрослыми. Другое объяснение — низкие баллы сигнализируют об уже имеющихся расстройствах поведения или высоком уровне стресса. В дальнейшем эти проблемы только усугубляются.

А вот те, кто учится в школе хорошо, как правило, живут долго. Британские ученые, наблюдавшие на протяжении 55 лет за группой шотландцев, обнаружили, что 92 процента из тех, кто отлично справлялся со школьными заданиями и характеризовался учителями как "уверенный", "упорный" и "старательный", дожили до 65 лет. В группе с более низкой успеваемостью и проблемным поведением пенсионного возраста достигли 83 процента участников исследования.

Интересно, что успеваемость и старательность мальчиков, которая, как выяснилось, связана с продолжительностью жизнью, можно корректировать… с помощью девочек. Ученые из Нидерландов утверждают: чем больше в классе девчонок, тем лучше учатся будущие мужчины.

Исследователи проанализировали данные 280 тысяч школьников из 33 стран, полученные в ходе реализации международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment). Оказалось, что на успеваемость девочек сильнее всего влияет уровень образования родителей, а успехи мальчиков зависят от числа одноклассниц: если их в классе больше 60 процентов, то успеваемость увеличивается в полтора раза.

Дети на уроке
© Fotolia / yanlev
Ученые выяснили, как воспитать в ребенке упорство

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