Модуль "Наука" отправят на Байконур в следующем году

КОРОЛЕВ (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" отправят на космодром Байконур в январе 2019 года для подготовки к запуску, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем это сделать (отправить модуль на космодром — ред.) в январе 2019 года с тем, чтобы в конце 2019 года с Байконура отправить этот модуль к Международной космической станции, он значительно расширит возможности нашей работы в рамках российского сегмента МКС", — сказал Рогозин.
Модуль "Наука" глава Роскосмоса назвал "одним из важнейших проектов, которые являются долговыми обязательствами и которые будут реализованы в ближайшее время".