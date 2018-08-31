Россияне живут на семь лет дольше, чем во времена Ельцина, заявили ученые

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни россиян выросла на семь лет, а число смертей от табака и алкоголя снизилось на 34% и 70% за последние 22 года. Об этом пишут российские медки и эксперты ВОЗ в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Нам удалось добиться значительных успехов в улучшении всех индикаторов здоровья нации. Это стало возможным благодаря жесткой алкогольной политике, совершенствованию системы здравоохранения и популяризации здорового образа жизни", — заявил академик Владимир Стародубов, директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Сегодня, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни россиян составляет 73 года. При этом российские мужчины живут, как показывает официальная статистика, в среднем почти на десять лет меньше, чем женщины – 65,9 и 76,7 лет.

Ученые достаточно давно изучают этот феномен и чаще всего они приходят к выводу, что в этом "виноваты" три главные проблемы России – высокий уровень алкоголизма, наркомании и употребления табака. Как недавно выяснили ученые из ВШЭ, каждый третий россиянин в возрасте от 16 до 49 лет умирает от злоупотребления спиртным.

Стародубов и его коллеги, в том числе ведущие эксперты ООН и ВОЗ, изучили то, как поменялась ситуация в этой области за последние четыре десятка лет, начиная со времен позднего Брежнева и заканчивая современной исторической эпохой.

Для этого ученые собрали и проанализировали все исследования, которые велись на территории России отечественными и зарубежными группами медиков, и сравнили прошлые показатели с текущим уровнем смертности и главными причинами преждевременной гибели людей. Оказалось, что ситуация резко улучшилась за последние годы.

К примеру, в 1994 году примерно 60% смертей мужчин и 33% женщин было связано с чрезмерным употреблением спиртных напитков и болезней, вызванных алкоголем. Сегодня оба этих показателя уменьшились почти в два раза, и составляют 34% и 20%. Аналогичным образом, число курильщиков снизилось на 21% только за последние девять лет благодаря введению пакета антитабачных законов.

Улучшение системы здравоохранения, как отмечают Стародубов и его команда, привело к тому, что уровень детской смертности снизился на 58%, а рак и болезни легких теперь уносят примерно на 27-40% меньше жизней, чем в 1990 годы. В результате этого общий уровень смертности в России снизился примерно на 16%, что особенно было заметно в начале 2000 годов.

Несмотря на столь существенный прогресс, России, как пишут ученые, есть куда стремиться. Наркомания, алкоголизм и курение продолжают оставаться главными убийцами россиян – на их долю приходится каждые две из трех смертей мужчин в возрасте от 16 до 49 лет.

Россия, по словам медиков, продолжает занимать первое место в мире по уровню смертности, связанной с алкоголем и сопутствующими болезнями, обгоняя Монголию и Китай, и удерживает вторую позицию по числу смертей, связанных с наркотиками, уступая лишь США. Вдобавок, резко выросло число жертв ВИЧ – примерно в 4,5 раза, и цирроза печени – в 2,5 раза.

Продолжает усиливаться разрыв между мужчинами и женщинами – представители сильного пола сегодня умирают чаще женщин не только из-за цирроза печени или рака легких, но и фактически по всем другим причинам, в том числе не связанных с вредными привычками. Дальнейшая реализация тех мер, которые воплощались в последние годы, как надеются Стародубов и его коллеги, поможет России сократить разрыв в этом отношении с развитыми странами Европы и Запада.