РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Россияне живут на семь лет дольше, чем во времена Ельцина, заявили ученые

11258
© РИА Новости / Владимир АстапковичСекрет долголетия – в гармонии с миромСекрет долголетия – в гармонии с миром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни россиян выросла на семь лет, а число смертей от табака и алкоголя снизилось на 34% и 70% за последние 22 года. Об этом пишут  российские медки и эксперты ВОЗ в статье, опубликованной в журнале Lancet.

Пенсионеры. Архивное фото
© AP Photo / Joerg Sarbach
ВШЭ развеяла мифы о продолжительности жизни россиян на пенсии
"Нам удалось добиться значительных успехов в улучшении всех индикаторов здоровья нации. Это стало возможным благодаря жесткой алкогольной политике, совершенствованию системы  здравоохранения и популяризации здорового образа жизни", — заявил академик Владимир Стародубов, директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Сегодня, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни россиян составляет 73 года. При этом российские мужчины живут, как показывает официальная статистика, в среднем почти на десять лет меньше, чем женщины – 65,9 и 76,7 лет.

Ученые достаточно давно изучают этот феномен и чаще всего они приходят к выводу, что в этом "виноваты" три главные проблемы России – высокий уровень алкоголизма, наркомании и употребления табака. Как недавно выяснили ученые из ВШЭ, каждый третий россиянин в возрасте от 16 до 49 лет умирает от злоупотребления спиртным.

Стародубов и его коллеги, в том числе ведущие эксперты ООН и ВОЗ, изучили то, как поменялась ситуация в этой области за последние четыре десятка лет, начиная со времен позднего Брежнева и заканчивая современной исторической эпохой.

Пожилой человек рассматривает фотографии
© Fotolia / Gabriele Rohde
Ученые раскрыли секреты психики самых долгоживущих людей на Земле

Для этого ученые собрали и проанализировали все исследования, которые велись на территории России отечественными и зарубежными группами медиков, и сравнили прошлые показатели с текущим уровнем смертности и главными причинами преждевременной гибели людей. Оказалось, что ситуация резко улучшилась за последние годы.

К примеру, в 1994 году примерно 60% смертей мужчин и 33% женщин было связано с чрезмерным употреблением спиртных напитков и болезней, вызванных алкоголем. Сегодня оба этих показателя уменьшились почти в два раза, и составляют 34% и 20%. Аналогичным образом, число курильщиков снизилось на 21% только за последние девять лет благодаря введению пакета антитабачных законов.

Посетитель разливает водку в пивном баре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ученые раскрыли причину высокой смертности мужчин в России

Улучшение системы здравоохранения, как отмечают Стародубов и его команда, привело к тому, что уровень детской смертности снизился на 58%, а рак и болезни легких теперь уносят примерно на 27-40% меньше жизней, чем в 1990 годы. В результате этого общий уровень смертности в России снизился примерно на 16%, что особенно было заметно в начале 2000 годов.

Несмотря на столь существенный прогресс, России, как пишут ученые, есть куда стремиться. Наркомания, алкоголизм и курение продолжают оставаться главными убийцами россиян – на их долю приходится каждые две из трех смертей мужчин в возрасте от 16 до 49 лет.

Сигарета на фоне черепа
© Fotolia / stokkete
Ученые: Россия вошла в тройку лидеров по борьбе с курением

Россия, по словам медиков, продолжает занимать первое место в мире по уровню смертности, связанной с алкоголем и сопутствующими болезнями, обгоняя Монголию и Китай, и удерживает вторую позицию по числу смертей, связанных с наркотиками, уступая лишь США. Вдобавок, резко выросло число жертв ВИЧ – примерно в 4,5 раза, и цирроза печени – в 2,5 раза.

Продолжает усиливаться разрыв между мужчинами и женщинами – представители сильного пола сегодня умирают чаще женщин не только из-за цирроза печени или рака легких, но и фактически по всем другим причинам, в том числе не связанных с вредными привычками. Дальнейшая реализация тех мер, которые воплощались в последние годы, как надеются Стародубов и его коллеги, поможет России сократить разрыв в этом отношении с развитыми странами Европы и Запада.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
tema.com
Теперь со всех щелей будут петь что повышение это благо, а мы ничего не понимаем какую заботу несут эти деятели культуры для народа. Мы не Рабы,Рабы не МЫ.
15:56
31.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена