Драма на МКС: между американцами и русскими пробежала трещина

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Вечером 29 августа в российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха. Спустя сутки микротрещину в аппарате "Союз" купировали, давление на станции находится в заданных параметрах. Безопасности экипажа ничто не угрожает, но ремонт не завершен. Обсуждаются сценарии спасения экипажа.

Пробило туалет

Утечку на МКС зафиксировали одновременно датчики в ЦУПах в Москве и Хьюстоне в среду 29 августа, в семь вечера по североамериканскому восточному времени (два часа дня 30 августа по Москве). Поскольку непосредственной угрозы жизни экипажа не было, решили искать причину проблемы на следующий день.

Скорость утечки была небольшая — около 0,8 миллиметра ртутного столба в час. Это лишило бы станцию воздуха за 18 дней, сообщил Крис Бергин, один из авторов сайта nasaspaceflight.com. ​За ночь скорость утечки увеличилась до четырех миллиметров ртутного столба в час, поэтому между орбитальным модулем "Союз" и станцией задраили герметичные люки.

IF they were unable to fix this leak (and they are fixing it already), the leak rate as it stood would have meant they would have run out of air in 18 days.



Sounds dramatic, but more a point about how small the leak is. — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) 30 августа 2018 г.

Утром шесть членов экипажа приступили к осмотру российского сегмента станции. Космонавт ЕКА Александр Герст (Германия) нащупал дырку диаметром два миллиметра в 15 сантиметрах от входного люка в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", а именно за санузлом.

Переговоры об этом шли в прямом эфире МКС, который NASA транслирует онлайн. Информация попала в СМИ и соцсети. Только в шесть вечера об утечке сообщили в блоге NASA.

© NASA Международная космическая станция с пристыкованными модулями "Союз" © NASA Международная космическая станция с пристыкованными модулями "Союз"

Удар извне

Дыру заклеили каптоновой лентой (особый полимер для изоляции в самолетах и космических кораблях). Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев с помощью эндоскопа исследовали отверстие и отправили изображения на Землю (на данный момент этих изображений нет в публичном доступе). Снаружи модуля оказалось минимум две пробоины, что дало повод говорить о внешнем воздействии на обшивку корабля.

Американский космонавт Скотт Келли винит во всем космический мусор.

"За последние двадцать лет мы пережили множество подобных происшествий", — написал Келли в твиттере.

This leak seems to have resulted from a micrometeoroid impact. We’ve dodged a lot of bullets over the past 20 years. There’s a lot of space junk up there, a serious issue which needs to be addressed. Great job by the #ISS crew! https://t.co/5IfjnimyPz — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 31 августа 2018 г.

​На орбите сейчас порядка 22 тысяч объектов космического мусора, по данным ИПМ им. М. В. Келдыша. Это разного размера детали конструкции и обломки космических кораблей, спутников. МКС уклоняется от них по пять раз в год. В прошлом году российский спутник серии "Канопус-В" дважды маневрировал, чтобы избежать столкновения с обломками. В 2006-м космический мусор повредил терморегуляцию российского спутника "Экспресс АМ11". Частица краски оставила вмятину на шаттле "Челленджер" в 1983 году.

Спор в прямом эфире

Как сообщил глава "Роскосомоса" Дмитрий Рогозин, на станции есть ремкомплект для устранения утечек воздуха. Жизни космонавтов ничто не угрожает. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Российская сторона разработала план герметизации микротрещины. Как объяснили космонавтам в ЦУП, сначала вокруг отверстия нужно нанести особый клей и затем наложить заплатку.

Несмотря на координацию между Хьюстоном и Москвой, во время обсуждения методов герметизации микротрещины не обошлось без споров. Командир МКС Эндрю Фейстел предлагал последить за ситуацией сутки и выработать оптимальный план ремонта. Российская сторона настаивала сразу на постоянном ремонте с помощью герметика, изоляции и медицинской марли.

Фейстел выразил в прямом эфире недовольство тем, что Москва не принимает его предложение.

"Конфликтов не бывает, когда речь идет о системе жизнеобеспечения МКС и жизнях экипажа, но сейчас я впервые слышал разногласия между американской и российской сторонами станции", — комментирует Крис Бергин.

Между тем Москва настояла на своем плане, и вечером 30 августа трещину обработали герметиком. Он начал пузыриться, и, чтобы дать ему полностью схватиться, ремонт решили продолжить утром. Сейчас микротрещина заделана, экипаж собирается установить вторую заплатку поверх пломбы.

Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов pic.twitter.com/5PnwbbWjaz — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 августа 2018 г.

Сценарии спасения

Размер бытового отсека "Союз МС-09" 3,4 на 2,25 метра, объем пять кубических метров. С помощью установленного на нем оборудования происходит сближение и стыковка аппарата с МКС, внутри расположены системы жизнеобеспечения, санузел, груз. Модуль на МКС доставили Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серину Ауньон-Чэнселлор 8 июня этого года.

В декабре этому же экипажу предстоит возвращаться на Землю. По сообщению источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, модуль безопасен для полета. Люди будут находиться в спускаемом аппарате, который отделен от бытового отсека герметичным люком. При входе в атмосферу он отстрелится.

Если нештатная ситуация с трещиной получит продолжение, "Роскосмос" сможет отправить за экипажем "Союз МС-11" в автоматическом режиме. Корабль уже доставлен на Байконур.

Другой вариант: отправить один за другим "Союз МС-10", "Союз МС-11" и "Союз МС-12"с сокращенным до двух человек экипажем. Таким образом удастся забрать трех космонавтов.

Совсем полуфантастический вариант — отправить пилотируемый "DM-2" фирмы SpaceX. Если, конечно, он успешно пройдет тест, назначенный на апрель 2019 года.

​