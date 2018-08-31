Россия отправит к МКС 13 кораблей и два модуля до 2021 года

КОРОЛЕВ (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Россия до 2021 года отправит к Международной космической станции 13 пилотируемых и грузовых кораблей, а также два модуля, заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев На МКС разошлись во мнениях по поводу устранения утечки воздуха По его словам, до конца этого года к МКС будет запущено два пилотируемых и один грузовой корабль.

"На 2019 год предусмотрено пять запусков… В 2020 году предстоит провести еще пять запусков пилотируемых и грузовых кораблей, а также узлового модуля", — сказал он, выступая в РКК "Энергия" на открытии профильного совещания.

Помимо того, в ноябре следующего года запланирован запуск к МКС Многофункционального лабораторного модуля "Наука".