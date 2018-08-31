Названы сроки прекращения контракта с НАСА по доставке астронавтов на МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Контрактные обязательства России перед США по доставке американцев на Международную космическую станцию (МКС) завершатся в апреле 2019 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Посадкой корабля "Союз-МС" в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с НАСА, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов", — сказал он, выступая в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на открытии совещания по перспективам пилотируемой космонавтики.

С 2019 года США планируют летать на станцию на своих кораблях.

Места НАСА в кораблях "Союз"

В 2016 году НАСА через корпорацию Boeing приобрело у РКК "Энергия" пять мест в кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на МКС.

В апреле стало известно, что на 2019 год управление купило три места. Кроме того, у НАСА есть опцион на дополнительные места, которым организация периодически пользуется. Так, в прошлом году дополнительное место занял астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

СМИ сообщали, что в 2018 году дополнительным местом может воспользоваться Шеннон Уокер, работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010 году вместе с экипажем корабля "Союз ТМА-19". Но после полет Уокер сместился на март 2019 года — она станет членом экипажа "Союза МС-12".