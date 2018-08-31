Роскосмос не планирует дополнительные проверки кораблей "Союз"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Роскосмос не планирует дополнительные проверки на герметичность кораблей "Союз" в связи с обнаружением микротрещины на пристыкованном к Международной космической станции "Союзе МС-09", заявил РИА Новости в пятницу исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев.

"Я думаю, вряд ли. Потому что та поверка на герметичность, которая уже была, является достаточной. Другое дело, что и этот корабль (на котором обнаружили трещину — ред.) её прошел. Другое дело, что, если это привязано к проблемам, которые возникли на Земле, то комиссия сейчас будет разбираться. Если его пробил метеорит, то дополнительные проверки на герметичность делать смысла нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что ночью в четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле "Союз МС-09". Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты заделали отверстие специальным герметиком.