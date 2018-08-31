В Китае завершили создание коммерческой ракеты-носителя ZQ-1

ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Китайская частная компания LandSpace Technology Corporation завершила создание коммерческой ракеты-носителя "Чжуцюэ-1" (ZQ-1), первый запуск планируется осуществить уже в четвертом квартале этого года, говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в WeChat.

"Чжуцюэ-1" является трехступенчатой ракетой-носителем общей длиной 19 метров и диаметром 1,35 метра, взлетная масса ZQ-1 составляет 27 тонн, а стартовая тяга — 45 тонн.

К настоящему моменту монтаж ракеты-носителя полностью завершен, ее пуск планируется осуществить с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в пределах ближайших двух месяцев.

В будущем ракета сможет выводить на орбиту малые спутники. Первым спутником, который планируется вывести при помощи ZQ-1 на геосинхронную орбиту, станет "Вэйлай" для Центрального телевидения КНР.

Как уточняется в репортаже Центрального телевидения КНР, при запуске спутников на геосинхронную орбиту на высоту грузоподъемность ракеты-носителя составит 200 килограмм, но при полетах к околоземной орбите грузоподъемность будет в два раза больше, то есть 400 килограмм.