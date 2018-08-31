Источник рассказал о ситуации на МКС после утечки воздуха

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Жизни экипажа Международной космической станции после утечки воздуха ничего не угрожает, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, вопросы эвакуации экипажа или отправка нового пилотируемого корабля "Союз" взамен того, в котором обнаружена микротрещина, не обсуждаются.

Он отметил, что для обеспечения безопасности достаточно тех мер, которые приняты на сегодняшний момент — закрытие отверстия специальным герметиком.

Утечка воздуха на МКС



Ранее сообщалось, что ночью в четверг на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел микротрещину в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".

Отверстие нашли на стене за ассенизационно-санитарным устройством.

Однако международный экипаж МКС разошелся во мнениях по поводу устранения утечки воздуха.

Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли. Командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фейстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, для того, чтобы обсудить другие возможные варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа в данный момент нет.

Вечером в четверг российские космонавты все же заделали отверстие специальным герметиком.