Ученые сообщили о "климатической бомбе" в Арктике

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ученые из университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле рассказали о новой угрозе, связанной с глобальным потеплением, сообщает Science Alert.

Опасность, по их словам, несет потепление глубинных вод. Океанографы утвреждают, что под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды. По мнению исследователей, эта вода рано или поздно поднимется к поверхности океана, что, в свою очередь, ускорит процесс таяния полярных льдов.

Ученые отмечают, что с 1987 по 2017 годы количество тепла в наиболее прогретой слоях толщи воды в Арктике увеличилось вдвое.

"Если эта вода смешается с поверхностными водами, тепла хватит для того, чтобы растопить лед, который покрывает этот район мирового океана на протяжении большей части года", — отмечает Мари-Луиза Тиммерманс, океанограф из Йеля.

При этом ученые отмечают, что, по их мнению, на данный момент эта проблема не является угрозой сегодняшнего дня, однако уверены, что в дальнейшем она, подобно бомбе с часовым механизмом, непременно будет представлять еще большую опасность.