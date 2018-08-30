Работы по устранению микротрещины на корабле "Союз" приостановили до утра

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский центр управления полетами принял решение остановить на сегодня работы по устранению микротрещины в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09", работы будут продолжены в пятницу.

"Сергей, оставляй все в том виде, в котором есть, а завтра мы дадим дальнейшие рекомендации", — сказал сотрудник центра, обращаясь к космонавту Сергею Прокопьеву.

По словам сотрудника ЦУП, нанесенному на микротрещину герметику необходимо дать окончательно затвердеть, прежде чем накладывать специальную заплатку. Кроме того, центра управления полетами хочет выяснить, насколько удалось загерметизировать корабль, и проверить давление в нем утром в пятницу.

"Есть ряд предложений, но их нужно обсудить", — сказал сотрудник центра.

"Хорошо, принято", — ответил космонавт.