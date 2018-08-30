Работы по устранению микротрещины на корабле "Союз" приостановили до утра

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский центр управления полетами принял решение остановить на сегодня работы по устранению микротрещины в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09", работы будут продолжены в пятницу.
По словам сотрудника ЦУП, нанесенному на микротрещину герметику необходимо дать окончательно затвердеть, прежде чем накладывать специальную заплатку. Кроме того, центра управления полетами хочет выяснить, насколько удалось загерметизировать корабль, и проверить давление в нем утром в пятницу.
"Есть ряд предложений, но их нужно обсудить", — сказал сотрудник центра.
"Хорошо, принято", — ответил космонавт.