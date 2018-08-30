На МКС разошлись во мнениях по поводу устранения утечки воздуха

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж МКС обсуждает необходимость срочной герметизации отверстия в корабле "Союз", сообщает издание Spaceflight Now, которое ведет трансляцию переговоров экипажа с Землей.

Российские космонавты предложили установить заплатку с помощью герметика и медицинской марли.

Командир экипажа астронавт NASA Эндрю Фейстел, в свою очередь, во время переговоров с Хьюстоном и Москвой предложил подождать еще 24 часа, для того, чтобы обсудить другие возможные варианты устранения проблемы, поскольку угрозы жизни экипажа в данный момент нет.

Тем не менее, экипажу корабля было поручено приступить к ремонту.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ночью на МКС возникла нештатная ситуация, экипаж наблюдал утечку воздуха и падение давления. Все шесть членов экипажа находились в российском сегменте.