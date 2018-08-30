На МКС космонавты устраняют микротрещину на корабле "Союз"

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) с помощью ремонтного комплекта проводит работы по устранению микротрещины в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", в центре управления полетами работу лично контролирует глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, сообщает госкорпорация.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что ночью на МКС произошли утечка воздуха и падение давления. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Воздух выходил через микротрещину на корабле "Союз МС".

"Экипаж станции провел обследование всех модулей и выявил микротрещину в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" и с помощью ремкомплекта проводит работы по устранению неполадки. Безопасности и здоровью экипажа ничего не угрожает", — говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

В госкорпорации добавили, что Рогозин "находится в центре управления полетами ЦНИИмаш и принимает активное участие в работе специалистов по устранению неполадки".

Из специалистов "Роскосмоса", РКК "Энергия" и ЦНИИмаш создана комиссия по изучению нештатной ситуации, добавляется в сообщении.