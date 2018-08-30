Микротрещина в "Союзе" не опасна для спуска на Землю, заявил источник

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Микротрещина, обнаруженная в космическом корабле "Союз МС-09", располагается в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, а значит не представляет проблемы для спуска экипажа на Землю, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Отверстие обнаружено в бытовом отсеке, а экипаж во время возвращения с орбиты находится в спускаемом аппарате. Соответственно, какой-либо опасности для возвращения экипажа на Землю не существует", — сказал он.

По словам источника, бытовой отсек отстреливается во время спуска корабля в атмосферу. Спускаемый аппарат отделяется от него герметичным люком. Данный экипаж по плану должен вернуться на Землю в конце года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказа, что сегодня ночью на МКС была нештатная ситуация — утечка воздуха, падение давления. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идёт утечка. Выяснилось, что виной всему микротрещина на корабле "Союз МС", пристыкованном к станции.