Ученые НАСА нашли "океаны воды" под облаками Юпитера

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Планетологи впервые смогли измерить количество воды внутри Большого красного пятна Юпитера и подтвердить, что в нижних слоях его атмосферы присутствует гигантское количество влаги. Их выводы были представлены в Astronomical Journal.

© Фото : Radio: Michael H. Wong, Imke de Pater (UC Berkeley), Robert J. Sault (Univ. Melbourne). Optical: NASA, ESA, A.A. Simon (GSFC), M.H. Wong (UC Berkeley), and G.S. Orton (JPL-Caltech) Астрономы впервые "попробовали на вкус" облака Юпитера

Тайны пятой планеты

"Когда мы отправили зонд "Галилео" к Юпитеру и запустили зонд в его атмосферу, мы случайно попали в своеобразную "пустыню", где почти не было ни аммиака, ни воды. Это ошибочно заставило нас полагать, что эти вещества отсутствуют на планете. Представьте себе, если бы инопланетяне прилетели на Землю и приземлились в Мохаве, они бы подумали, что на ней нет воды", — рассказывает Гордон Бьорейкер (Godon Bjoraker) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США).

До прибытия зонда "Галилео" к Юпитеру большинство планетологов считало, что в атмосфере газового гиганта почти нет аммиака и воды. Спускаемый аппарат, сброшенный межпланетной станцией, впервые показал, что это не так. Ему не удалось найти следы этих веществ в верхних слоях атмосферы, в так называемом облачном слое, однако под ним "Галилео" обнаружил большие количества влаги и соединения азота и водорода.

Проверка данных, собранных "Галилео", затруднялась тем, что Юпитер окружают облака из электронов и других заряженных частиц, мешающие изучению его недр при помощи радиотелескопов. Они вынуждают астрономы идти на всяческие ухищрения для того, чтобы заглянуть в атмосферу Юпитера на глубину в несколько десятков километров.

Два года назад Бьорейкер и его коллеги впервые смогли "пробиться" через эту завесу, разработав новую методику обработки данных, поступавших с наземных радиотелескопов во время наблюдений за планетой-гигантом. Им удалось доказать, что аммиак действительно присутствует внутри Большого красного пятна и в других регионах Юпитера.

Добившись успеха, ученые попытались глубже проникнуть внутрь атмосферы планеты, используя не обычные радиотелескопы, а их микроволновые аналоги, способные улавливать излучение молекул, находящихся на глубине примерно в 90-100 километров от верхней кромки облаков.

Потайной океан

Как показали эти замеры, почти весь нижний слой облаков Юпитера на этой глубине состоит из воды, и не содержит в себе аммиака и различных органических соединений, присутствующих в верхних слоях атмосферы.

Подобное открытие, как отмечают планетологи, одновременно подтверждает замеры "Галилео" и говорит о том, что большинство современных представлений об устройстве Большого красного пятна не соответствуют действительности.

В частности, ученые раньше считали, что вода в нем присутствует только у самой "ножки" урагана, однако замеры Бьорейкера и его коллег говорят о том, что воды там заметно больше и что она проникает почти до самой "вершины" этого антициклона. Если это так, то тогда можно говорить, что основная масса воздуха в урагане движется не горизонтально, как предполагалось раньше, а вертикально.

Вкупе с другими замерами, все это говорит о том, что недра Юпитера содержат в себе как минимум в два раза больше кислорода, чем Солнце, с поправкой на разницу в массе, и заметно больше воды, чем светило.

Почему это важно? Как объясняет Бьорейкер, это открытие говорит в пользу того, что планета-гигант имеет каменистое ядро, так как в противном случае ее состав, в том числе доля кислорода в ее материи, должен был быть таким же, как у Солнца. Так это или нет, мы узнаем уже в ближайшее время, когда зонд Juno проведет первые аналогичные замеры, сблизившись с пятном в очередной раз.