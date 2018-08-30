Первую в Югре берестяную грамоту обнаружили во время раскопок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг — РИА Новости. Первую берестяную грамоту обнаружили на территории Ханты-Мансийского автономного округа во время археологических раскопок в городе Березово, сообщает в четверг региональный департамент культуры.

Раскопками, в которых участвовали более 60 волонтеров, руководил ведущий научный сотрудник Сургутского государственного университета Георгий Визгалов. Как отметили в департаменте, работы велись в августе на территории посада XVI – начала XVII веков, где было обнаружено 2,5 тысячи находок.

"Среди них имеются и находки, ставшие научным открытием. Во-первых, это первая в Югре берестяная грамота — надпись на бересте. До этого в Сибири берестяная грамота была найдена только в Мангазее. Береста для надписей использовалась для экономии бумаги простым населением как черновик, для обучения, для временных записей, для передачи краткой информации", — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что наличие берестяной грамоты свидетельствует о грамотности простого населения, проживавшего на этой территории, так как профессионалы – дьяки и писари – пользовались бумагой. Также об этом говорят найденная там же грубо выполненная чернильница из глины и заточенные гусиные перья. Кроме того, в ходе раскопок было обнаружено более 60 деревянных и костяных шахматных фигурок.

"Судя по многочисленным находкам шахмат в городах Мангазея, Новая Мангазея, Алазейский острог, а теперь и в Березове, игра в шахматы в XVII веке на Севере Сибири была очень популярна", — добавили в департаменте культуры.

Археологические исследования в регионе ведутся в рамках масштабного исторического проекта "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа. Кроме того, в 2018 году Югра отмечает 900 лет со времени своего первого упоминания в русских исторических летописях. По этому случаю в июне на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма президента РФ Владимира Путина.

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