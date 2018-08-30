ЦУП объяснил, как наклеить заплатку поверх микротрещины в корабле "Союз"

КЛИН, 30 авг — РИА Новости. Центр управления полетами объяснил космонавтам на МКС, как наклеить заплатку поверх микротрещины, обнаруженной в корабле "Союз", но просит делать это не спеша и аккуратно.

"Без фанатизма и очень аккуратно", — сказал диктор Центра управления полетами во время трансляции.

Космонавтам объяснили, что сначала вокруг отверстия нужно нанести специальный клей, а потом наклеить специальную заплатку. Помимо того, их просили о проделанной работе доложить и.о. гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель кораблей "Союз") Сергею Романову, позвонив на личный телефон.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказа, что сегодня ночью на МКС была нештатная ситуация — утечка воздуха, падение давления. Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идёт утечка. Выяснилось, что виной всему микротрещина на корабле "Союз МС", пристыкованном к станции.