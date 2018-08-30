"Роскосмос" заявил о готовности помочь Индии в подготовке космонавтов

КЛИН (Московская область), 30 авг — РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь Индии в подготовке ее космонавтов для полета на орбиту, но пока такого обращения не было, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Ранее глава Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что члены первого индийского космического экипажа могут пройти подготовку в одном из иностранных государств, в числе которых рассматривается и Россия.

"Индийская сторона к нам официально пока не обращалась, однако, в случае, если обратится, мы готовы посотрудничать и предложить им наши возможности по подготовке кандидатов. У России накоплен, пожалуй, самый значительный опыт по данной практике", — сказали в Центре коммуникаций Роскосмоса.

Первый индийский космонавт Ракеш Шарма отправился в полет на советском корабле. С 3 по 11 апреля 1984 года совместно с советскими космонавтами он совершил полет на "Союзе Т-11" и спустился на "Союз Т-10". Во время полета он посетил станцию "Салют-7" в качестве космонавта-исследователя.